Новый карантин – меньше помощи: какую помощь могут получить жители и бизнес

Министерство экономики и инноваций готовит новый план помощи бизнесу, его в понедельник обсудит правительство. Помощи будет меньше, но она будет более целенаправленной.

Соцмин подтвердил, что можно пользоваться действующими средствами. Планируют предоставить бизнесу возможность и в будущем отложить выплаты содровских налогов. Однако субсидию в размере 257 евро будут получать не все самозанятые, и платить ее будут недолго.

Работодатели смогут получать компенсации за простой, но не осталось субсидий на аренду помещений.

16 марта этого года правительство утвердило беспрецедентный 5-миллиардный пакет поощрения экономики. Многие средства, которые можно использовать во время нового карантина – все еще часть этого плана.

"Мы хотим продолжить все средства, которые оправдали себя и были эффективными", - сказала вице-министр экономики Екатерина Рояка.

2 ноября правительство обсудит новые средства помощи бизнесу – их будет меньше, но они будут более целенаправленными, ориентированы на наиболее пострадавшие компании.

"Если раньше помощь была горизонтальной, например, микросубсидии получили все микрокомпании, в зависимости от общих ограничений, а ограничения были очень масштабными, то сейчас ограничения уже, поэтому и помощь будут оказывать узкому кругу – тем, кто больше всего пострадал", – сказала Рояка.

Она сказала, что предложат новые средства помощи, а не копии старых.

"Мы предлагаем применять две основные меры: то субсидии для бизнеса, деятельность которого ограничена, и льготные кредиты для бизнеса, ликвидность которого пострадает из-за COVID-19", – заметила вице-министр.

Она подтвердила, что субсидии за простои будут платить и в дальнейшем, но этот вопрос будет решать Соцмин.