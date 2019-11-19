Новый груз газа отправился в Литву из России

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идёт из Высоцка, где находится завод компании Novatek по производству СПГ.
Оператор Клайпедского СПГ-терминала Klaipėdos nafta сообщил BNS, что газовоз доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ. Компания не уточняет, откуда и кому поставляется газ.
С начала октября четыре крупных (примерно по 138 тыс. кубометров) партии СПГ прибыли на терминал из норвежского порта Мелкойя.
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