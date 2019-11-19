Новый груз газа отправился в Литву из России

Небольшая партия сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании Novatek ожидается во вторник в Клайпеде - седьмая такая партия в новом газовом году, который начался в октябре.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идёт из Высоцка, где находится завод компании Novatek по производству СПГ.

Оператор Клайпедского СПГ-терминала Klaipėdos nafta сообщил BNS, что газовоз доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ. Компания не уточняет, откуда и кому поставляется газ.

С начала октября четыре крупных (примерно по 138 тыс. кубометров) партии СПГ прибыли на терминал из норвежского порта Мелкойя.

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