"Ожидается, что 20 августа прибудет газовоз Arctic Princess, который доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", - сообщил BNS оператор терминала Клайпедского СПГ компания Klaipėdos nafta.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газ поставляется из норвежского порта Мелкойи, где находится завод СПГ Equinor.
В соответствии с графиком газовозов компании, на август никаких крупных судов не запланировано, а небольшая (10 тыс. кубометров) партия СПГ должна прибыть в конце месяца.
Терминал в этом газовом году используется Йонавским производителем удобрений Achema, государственной энергоснабжающей компанией Lietuvos tnergija (LET) и входящей в группу Imlitex Holdings фирмой Imlitex.
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