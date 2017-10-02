На пресс-конференции в Риге представители банка отметили, что их цель - стать лидирующим поставщиком услуг для активных в финансовом плане людей и бизнеса в странах Балтии.

Они также рассказали, почему банки решили объединяться и на ценовую политику какого из банков будут опираться.

Luminor начнет свою деятельность под руководством новой команды из 6 разных стран, ее возглавит Эркки Раасуке,исполнительный директор Luminor Group.

2 октября на пресс-конференции в Риге Раасуке сказал, что было решено объединиться, чтобы забежать вперед и стать лидерами в банковском секторе.

"За последние 20 лет банковский сектор вырос, в основном благодаря влиянию Скандинавских банков, но мы заметили, что банковский сектор трансформируется, модели бизнеса меняются, мы понимаем, что через 5-10 лет он станет совсем другим.

Мы хотим быть впереди этих перемен, мы замечаем важность технологий, поэтому путем объединения хотим предупредить эти события и быть весомым конкурентом на рынке", – сказал Раасуке.

Он отметил, что этот банк будет работать только на рынках трех стран Балтии: "Здесь есть неплохие местные игроки, но мы займем хорошую позицию, поскольку будем относится к странам Балтии, как к общему рынку. Мы хотим предложить как Литве, так и Латвии и Эстонии, наилучший местный сервис, более быстрое обслуживание. Таким образом мы сможем способствовать росту экономики этих стран".

Он признал, что банк в большей мере будет опираться на ценовую политику Nordea, поскольку фундамент Luminor основан именно на этом банке.

Председатель совета директоров Luminor Group Нилс Мелнгайлис заметил, что после объединения у банка будет 1,3 млн. клиентов, в трех странах будет 3000 работников.

Банк отмечает, что в течение некоторого времени после объединения номера счетов клиентов, соглашения, платежные карты, коды, пароли и др. останутся, обязательства банков перед клиентами останутся прежними.

Раасуке заметил, что в течение 100 дней планируют объединить оба бренда в один, создать единую систему, банкоматы.

В ближайшем будущем обслуживание счетов клиентов и платежи будут проводиться в рамках существующего э-банкинга, поэтому клиенты смогут пользоваться привычными способами оплаты счетов и пр.

Банк обещает своевременно ознакомить всех клиентов со всеми дополнительными переменами и усовершенствованиями, которые появятся в ходе развития деятельности Luminor.