Новые требования к кафе и ресторанам в Литве: клиенты только в масках, потоки ограничены

Все перемены вступают в силу с 21 августа.
В документе сказано, что все заведения общепита, бары и клубы должны ограничить поток посетителей, чтобы:
посетители в очереди должны соблюдать обязательную дистанцию в 1 м;
расстояние между сидящими за разными столиками должно составлять 2 м. Если между столиками есть перегородки шириной не меньше 90 и высотой не меньше 140 см, то расстояние может быть не меньше 1 м. Сидящие у бара должны находиться в 1 м друг от друга;
посетители могут принимать пищу только у столиков или бара.
В заведения общепита могут входить только клиенты в масках. Во время принятия пищи маски можно снимать.
"Люди должны быть в масках или других средствах защиты, их надо надевать во время перемещения по кафе, заказа, снимать можно только во время принятия пищи. Как и до сих пор, исключение касается людей, которые по состоянию здоровья не могут находиться в масках. Людям с нарушением слуха рекомендуют надевать защитные щитки", – сказала пресс-секретарь Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте.
По ее словам, такая практика сейчас действует и в некоторых других странах для пресечения распространения коронавируса (COVID-19). Кроме того, в заведениях общепита клиенты не смогут сами брать еду.
Кроме того, нельзя подавать соль, сахар, соусы и другие добавки в упаковках, которыми могут пользоваться многие посетители. Нельзя использовать многоразовые подносы и скатерти, если их нельзя дезинфицировать. Работать должен только здоровый персонал. После клиентов все поверхности должны дезинфицировать.
Кроме того, бары и кафе не смогут выдавать посетителям пледы.
Такие меры были приняты поскольку в Литве наблюдается рост случаев заболевания.
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