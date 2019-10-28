Новые рейсы из Вильнюса: Харьков, Лондон, Вена и Элиат

С началом зимнего сезона, в воскресенье, стартовали новые прямые авиарейсы из Вильнюса во второй по величине украинский город Харьков.
© DELFI / Karolina Pansevič

В связи с увеличением потока из Украины воздушное сообщение с этой страной становится лучшим за всю историю авиации, утверждает компания оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.

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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair будет летать в Харьков два раза в неделю – по воскресеньям и средам, подтвердили BNS в этой компании, которая также летает из Вильнюса в Киев.

Во время зимнего сезона из Вильнюса в Киев и Львов будет летать и венгерская авиакомпания Wizz Air. Последняя с марта следующего года также предложит и прямое сообщение с юго-восточным украинским городом Запорожье.

Кроме того, 29 октября Ryanair предложит рейсы из Вильнюса в Лондонский аэропорт Саутенд,а в конце ноября пассажиры по этому маршруту смогут летать и с венгерской авиакомпанией Wizz Air. Венгерский лоукостер также будет летать и из Вильнюса на израильский курорт Элиат.

Из Вильнюса в Вену можно будет улететь и с австрийским лоукостером Laudamotion.

Из Паланги во второй по величине город Норвегии Берген во время зимнего сезона будет летать Norwegian Air Shuttle.

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