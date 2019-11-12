Новые рейсы из Литвы: Стокгольм, Копенгаген и Осло

"Мы видим все растущий спрос на рейсы между странами Скандинавского региона и Литвой", – утверждает в пресс-релизе представитель компании по связям с общественностью Магнус Томас.
Глава отдела авиационных услуг компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что эти новые направления стартуют в начале летнего летного сезона следующего года, то есть в конце марта.
Из литовской Паланги в столицу Швеции - Стокгольм - Norwegian Air будет летать по четвергам и воскресеньям, а в столицу Дании - Копенгаген – по вторникам и субботам, из Каунаса в норвежскую столицу Осло самолеты авиакомпании будут летать по средам и субботам.
Этой осенью компания начала летать из Паланги в норвежский город Берген.
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