Новые рейсы из Литвы: Стокгольм, Копенгаген и Осло

"Мы видим все растущий спрос на рейсы между странами Скандинавского региона и Литвой", – утверждает в пресс-релизе представитель компании по связям с общественностью Магнус Томас.

Глава отдела авиационных услуг компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что эти новые направления стартуют в начале летнего летного сезона следующего года, то есть в конце марта.

Из литовской Паланги в столицу Швеции - Стокгольм - Norwegian Air будет летать по четвергам и воскресеньям, а в столицу Дании - Копенгаген – по вторникам и субботам, из Каунаса в норвежскую столицу Осло самолеты авиакомпании будут летать по средам и субботам.

Этой осенью компания начала летать из Паланги в норвежский город Берген.