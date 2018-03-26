В феврале средняя зарплата 12 работников компании, которая управляет Каунасской свободной экономической зоной, составляла 22 421 евро "на бумаге", таковы данные "Содры".
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Это в два раза больше, чем зарплаты работников Google Lithuania - 11 479 евро "на бумаге".

На третьем месте компания Civinity, в которой работают 8 человек (она занимается недвижимостью). Их средняя зарплата - 11 247 евро "на бумаге".

Высокие зарплаты в феврале были и у компании информационных технологий Oracle East Central Europe Limited. 6 работников получали среднюю зарплату 10 143 евро "на бумаге".

Литовский филиал SIA Novartis Baltics платил 39 работникам в среднем 9848 евро "на бумаге".

Рекламное агентство Baxalta Lithuania своим 4 работникам в феврале в среднем платила 9751 евро "на бумаге".

19 работников Samsung Electronics Lithuania в феврале в среднем получили по 9175 евро "на бумаге".

44 работника Danplastas получили по 9003 евро "на бумаге".

Компания Orion Pharma, занимающаяся оптовой продажей фармацевтической продукции, 5 работникам в среднем платила по 8511 евро "на бумаге".

На 10 мест компания Schuco Lietuva. Ее 12 работников в среднем получали по 8329 евро "на бумаге".

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