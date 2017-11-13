Месяц назад Центральный Банк России ввел в оборот новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На лицевой стороне двухсотрублевой купюры изображен памятник затопленных кораблей, установленный в Севастополе, городе на побережье крымского полуострова. Как пишет Lsm.lv, в Банке Латвии по этому поводу заявили, что обменные пункты и банки должны сами для себя решить, работать ли с такими купюрами. Латвийский закон такие вопросы не регулирует.
© Sputnik / Scanpix

Корреспонденты Латвийского радио обратились в Swedbank, где ответили, что являются финансовым учреждением, и политические вопросы их не касаются. В свою очередь, банк Luminor отметил, что банкнота является официальной и законно выпущена в оборот, поэтому кредитное учреждение работает с ней "точно так же, как и с остальными банкнотами".

Тем временем в банке SEB заявили, что вообще не работают с российской валютой. "SEB Banka уже какое-то время не обеспечивает обмен российской валюты, поэтому этот вопрос для нас не актуален", — рассказала представитель банка Агнесе Стразда.

Журналисты радио также решили узнать, что по поводу новых российских банкнот думают в пунктах обмена валюты. Генеральный директор сети обменников Marika Юрием Журавлевым указал, что до тех пор, пока банкноты с изображение Севастополя не будут запрещены на законодательном уровне, их будут принимать.

Более резкая позиция по этому поводу у председателя комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Ояра-Эрика Калниньша. Он считает действия России продолжением гибридной войны и пропагандой. Калниньш полагает, что использовать такие банкноты некорректно с политической точки зрения.

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