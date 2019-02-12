При помощи сканера для считывания штрихкода покупатели сами могут сосканировать цены, а в кассе сразу же расплатиться, им не придется выкладывать товары из корзины на конвейер. Этим прибором смогут пользоваться владельцы дисконтных карт Ačiū - они позволяют идентифицировать покупателей.
"Таким образом сокращается время, которое покупатели проводят в магазине, уменьшаются очереди. Мы посмотрели, как это действует в других странах, мы увидели, что эта система удобна и оправдывает себя. Например, опыт магазинов Скандинавских стран показал, что 50% товаров там покупают таким способом. Мы рассматривали несколько альтернатив и выбрали скандинавскую технологию Datema", - сказано в комментарии Maximа.
В Maximа на ул. Миндауго внедрили 100 шт таких систем. Позже эту систему введут и в другие магазины.
"В этом году больше внимания мы уделяем обновлению имеющихся магазинов", - сказано в комментарии.
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