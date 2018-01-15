В настоящее время автобусы и троллейбусы в Вильнюсе окрашены в разные цвета, однако в ближайшее время все они будут красного цвета, пишет eBus.lt.
Vilniaus autobusai, L. Jakubauskienės nuotr.
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Концепцию нового дизайна для столицы разработала студентка Вильнюсской художественной академии (ВХА) Эляна Лашайте, это совместный проект Вильнюсской мэрии и ВХА. Первые автобусы красного цвета Isuzu были представлены в начале сентября 2017 г.

Городские власти решили, что все автобусы и троллейбусы в городе будут красного цвета.

Однако, по словам ВРИО технического директора Vilniaus viešasis transportas Миндаугаса Жалкаускас, позже решили, что с троллейбусами поступят иначе. Появились опасения, что жители могут путать автобусы и троллейбусы того же номера, которые следуют по разным маршрутам, поэтому решили, что троллейбусы останутся двухцветными, одним из цветов будет красный.

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"Почему красный? Он - яркий, а общественный транспорт должен выделяться на общем фоне. Кроме того, городу нужны цвета. Поэтому и решили сделать автобусы красными#, – сказал Жалкаускас.

Все новые автобусы сразу будут нового цвета, а старые перекрасят постепенно.

"Мы начали со старых автобусов Volvo, которые появились в городе примерно 10 лет назад. Сейчас мы эксплуатируем 88 таких автобусов, постепенно все они будут перекрашены в красный", – сказал Жалкаускас.

Потом придет через и 58 купленным на деньги ЕС Castrosua, Solaris Urbino, MAN Lion‘s City.

Позже всего перекрасят недавно приобретенные Vilniaus viešasis transportas автобусы MAN – 30 из них красного цвета, только другого оттенка.

По словам Жалкаускаса, на перекраску одного автобуса уходит около недели.

Всего перекрасят 150 автобусов.

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