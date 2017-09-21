Подобный пример привела читатель портала DELFI Л.K. (имя и фамилия редакции известны). Женщина живет в Ирландии. Она обратилась к журналистам, получив из банка "угрозу".

"Первое письмо с угрозами я получила в июне, через несколько месяцев после того, как перевела зарплату в банк Swedbank. Причина – плохое качество обслуживания, пассивная агрессия со стороны "личного банковского служащего" и т.д.", – рассказала она.

У Л.К. есть ипотечный кредит, который она взяла на 30 лет. Она платила его 3 года, осталось еще 27 лет.

"В банке Nordea есть "пункт 4.2 в особой части: получатель кредита обязуется на протяжении всего срока действия договора переводить свою зарплату и/или другие постоянные доходы (от индивидуальной деятельности, аренды недвижимости/или движимого имущества, дивиденды и т.п.) на свой счет в банке", – информировала DELFI читатель.

Она сказала, что на момент подписания соглашения ей этот пункт должным образом не разъяснили.

"Банк Nordea заставляет своих клиентов пользоваться его услугами на протяжении 30 лет, терроризирует и угрожает увеличить маржу на один процент", – возмущалась Л.K.

В полученных из банка письмах, которые видел журналист DELFI, банк указывает, что если женщина не изменит свое решение и не вернет зарплату в банк, то со 2 октября на весь оставшийся срок выплаты ипотеки маржа будет увеличена на один процент.

Однако, по словам Л.К. требование перевести деньги именно на счет Nordea ограничивает ее право на свободный выбор поставщика финансовых услуг и нарушает ее экономический интерес.

"Я - платежеспособная клиентка, всегда необходимую сумму и несколько евро сверху я перевожу на счет Nordea", – заметила Л.К.

Представители Nordea указали DELFI, что ситуацию Л.К. они не могут комментировать.

"Мы придерживаемся правил конфиденциальности, поэтому не можем комментировать конкретные соглашения с клиентами и связанные с ними обстоятельства, все возникшие вопросы решаются в ходе диалога", – сказано в комментарии банка.

Однако представители банка заметили, что более благоприятные условия для лояльных клиентов, которые активно пользуются услугами банка - это обычная практика финансовых ведомств.

"Когда банк видит перемещение средств на счету клиента и стабильные поступления, у него появляется более четкое представление о финансовом положении клиента, его профиле риска, это позволяет точнее определить риск услуги кредитования и обуславливает меньшие расходы на кредит", – указали сотрудники банка.

В комментарии также сказано, что условие получения доходов на счет в банке, где был взят ипотечный кредит, никак не ограничивает возможности клиента выбирать поставщика финансовых услуг.

"Клиент может свободно пользоваться своими средствами и может, к примеру, переводить их на счета в других финансовых ведомствах", – сказано в ответе.

Государственная служба защиты прав потребителей (ГСЗПП) ответила DELFI, что в случае Л.К. важно оценить, был ли данный пункт договора индивидуально обсужден с клиентом, была ли у клиента возможность влиять на условия договора (например, требовать убрать что-то из договора, изменить или переписать условия).

"Согласно 6 п. 1 ч. 12 ст. закона о защите прав потребителей ГСЗПП может признать условие договора нечестным, если оно индивидуально не обсуждалось с клиентом и по сути нарушает равновесие прав и обязанностей сторон и интересы и права потребителя", – указали представители ГСЗПП.

Для решения ситуации они предложили клиентке Nordea два пути.

"Если это условие договора индивидуально не обсуждалось с клиентом, то женщина может обратиться в ГСЗПП.

Если условия обсуждались с клиентом индивидуально и были включены в специальную часть соглашения, и клиент согласилась с ними, то для изменения соглашения клиент должна обращаться в банк, а если договориться с банком не удастся, то можно обращаться в суд", – сказано в ответе ГСЗПП.

Исполнительный директор ассоциации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис сказал, что клиент Nordea может быть права лишь отчасти.

"Ведь она подписала договор, который действует не один день. И снова сталкиваемся с ситуацией, когда клиенты не читают соглашения, а потом приходят в себя и требуют справедливости.

С другой стороны, банк, требуя перевести зарплату только на его счет, также не прав. Такие ограничения клиента вряд ли можно назвать честными. Тем более нельзя оправдать то, что банк пишет о штрафа (!) в размере целого 1% годовой ставки", – сказал он.

По мнению Купшиса, вопрос и без суда можно легко решить в пользу клиента.

"Достаточно обратиться в отдел рассмотрения жалоб клиентов при Центробанке Литвы. Это "одно окно", которое помогает во всех случаях споров между клиентами и финансовыми учреждениями. Клиенту надо как можно скорее воспользоваться этим механизмом подачи жалобы", – посоветовал он.