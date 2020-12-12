"Я думаю, мы вернемся к этому вопросу, поскольку этим путем идет весь Евросоюз, и мы этого не избежим", – сказала Скайсте в эфире передачи "День на Delfi".
По ее словам, в ближайшее время никаких перемен не будет, но со следующего года налог пересмотрят.
Скайсте считает, что нынешний налог не учитывает масштабы загрязнения.
"Нынешний налог практически не связан с загрязнением, это порочная структура, которая не побуждает жителей менять автомобили на более экологические", – сказала она.
Министр Гентвилас согласен с тем, что налог должны изменить.
"Загрязнение должно стоить денег, иного способа у нас нет – налог на автомобили надо изменить, чтобы он был за загрязнение, а не за смену владельца", – сказал он.
Политик считает, что налог может быть таким, как налог на землю.
"Я так себе представляю - это должен быть абонентский налог, как некоторые каждый год платят за собственную землю, ГНИ присылает декларацию, мы платим. Также ГНИ могла бы администрировать и налог на автомобиль", – заметил Гентвилас.
Он подчеркнул, что налог должен быть сбалансирован, не должен мешать человеку ездить на работу, в поликлинику.
"Сам принцип такой - за загрязнение надо платить, должны платить все. Но есть люди, живущие далеко от работы <…>, есть люди с небольшими доходами", – сказал министр.
По его словам, надо думать о предоставлении альтернативы.
"Если в городах это возможно, то в районах далеко не везде", – напомнил политик.
По словам Скайсте, в будущем пересмотрят и другие налоги.
"Мы планируем в начале следующего года создать рабочую группу в Минфине с участием экспертов, представителей президентской службы и обсудить перемены в налоговой системе, чтобы она была справедливее", – сказала глава Минфина.
По ее словам, сейчас говорят о трех возможных изменениях - в первую очередь это наличие разных форм деятельности, от которых зависят налоги.
"Кроме того, мы обсуждали возможность платы подоходного налога не с человека, а с домашнего хозяйства, чтобы налог был инструментом социальной политики.
И третье, это пересмотр налоговых льгот – большая часть этих льгот должна действовать в течение определенного времени, поскольку они искажают всю налоговую систему", – сказала Скайсте.
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