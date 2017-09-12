Его открытие было загадочным.

Эта компания заранее об открытии магазина не информирует. Также латвийские инвесторы действовали и в прошлом году, когда открыли ТЦ в Клайпеде.

DELFI в августе уже писал, что Depo активно вел поиск работников в Паневежисе. Сообщалось, что Depo в Паневежисе ищет кассиров, работников чистки.

Компания планирует расширение в Вильнюсе и в Каунасе.

В Вильнюсе и в Каунасе работу предлагают руководителям магазинов, бухгалтерам, работникам хозяйственной части и отдела кадров. Эта сеть магазинов не устраивает громкие акции по случаю открытия своих магазинов.

В ТЦ Depo, кроме стройматериалов и товаров домашнего обихода можно приобрести домашних животных, например, кроликов, хомяков, попугаев, рыбок. В этот ТЦ можно приходить с домашними питомцами. Корпус стройматериалов оборудован так, что туда можно заезжать на машине и сразу загружать тяжелые товары, например, цемент, кровельные материалы и др. Обычно магазины Depo строят на участках в 5 га.

Инвестиции в один магазин составляют 10 млн. евро. Объекты в Литве проектирует компания Contestus projektai. На их сайте сказано, что в следующем году будет открыт ТЦ в Каунасе у Западной объездной дороги, а в этом году два магазина в Вильнюсе – на ул. Максимишкю и Укмергес.