Это не относится к плану собрать больше налогов. Выбран иной путь: депутат Томас Томилинас предлагает привлечь инвестиции ЕС и поддержать малый бизнес. Есть лишь одно условие – весь процесс должен быть прозрачным. Удастся ли это сделать – трудно сказать, но, похоже, что торговцы подержанными автомобилями относятся к таким планам без оптимизма.

Предложение Томилинаса связано с безопасностью и охраной окружающей среды. Не секрет, что привозимые в Литву автомобили чинят так, как того хочет продавец, а не как требует производитель.

"Я предлагают сформулировать Совету Европы и ЕП наше предложение в сфере транспортной политики. Я один это сделать не смогу, но это моя идея, я предлагаю это сделать. Я думаю, мы можем идти в этом направлении. Этой теме не хватает внимания и анализа. Я предлагаю направить получаемую помощь ЕС на переработку подержанных авто.

Также предлагаю создать европейский реестр битых машин, чтобы за небезопасными автомобилями шел дополнительный контроль. Еще предлагаю различные экономические льготы за хороший ремонт. Думаю, так этот бизнес будет максимально декриминализирован. Ведь на самом деле за счет этого живут наши регионы, но живут "в тени". Хотелось бы, чтобы тени не осталось", – сказал DELFI Томилинас.

Предложение уже было передано немецким специалистам.

"Судьба немецких и других автомобилей в Восточной Европе - это очень интересная экономическая тема и тема в сфере охраны природы. что сейчас делают с мусором, который продают? (...) Явление существует, мы перерабатываем эти машины, продаем другим странам", – сказал депутат.

Он заметил, что среди его целей нет цели обложения автослесарей налогами.

"Суть в том, что не надо мастеров облагать налогами. Напротив, им нужно выплачивать субсидии. Если битую машину привозят в Литву, ее чинят, ремонтируют, красят. Потом продают, перевозят. (...) Я не предлагаю никаких налогов, нужно лишь побуждать то, что существует" – сказал Томилинас.

Глава компании Varanas, которой принадлежит каунасский автомобильный рынок, Валентинас Науянис этой идее был не рад.

"Я бы сказал, что эта идея идет вразрез с реальностью. Я сомневаюсь, что я, купив машину за 50 000 евро, повезу ее чинить в какой-то гараж. Этим занимаются нормальные мастера и нормальные автосервисы. Тут нужно качество. В конце концов, она должна хорошо выглядеть, когда ее повезут в Германию. Может, какие-то дешевые и чинят в гаражах, но большую часть уже сейчас чинят в автосервисах, где есть необходимая техника", – заверил Науянис.

Он также не согласен с утверждением, что автослесари сейчас работают нелегально.

"Я не могу сказать, что все они работают "в тени". Налоговики их проверяют, знают все гаражи, проверяют патенты. Если говорим о налоговой тени, то тут большой нет. Не думаю, что их надо вытаскивать "из тени" - они сами ее покинули", – сказал Науянис.

Он заметил, что уже сейчас из Германии в Литву приезжают специалисты, которые тщательно проверяют автомобили, которые планируют везти на продажу в Германию. "Если немцам хорошо, то в чем проблема?", – вопрошает собеседник.

Экс-депутат и гонщик Стасис Брундза считает, что надо менять всю систему.

"Кто-нибудь проверяет, какое оборудование есть у этих гаражных мастеров? Может у них есть только швейная машинка для латания сидений? Может есть молоток, чтобы выровнять кривой автомобиль, хотя геометрию надо при помощи лазера замерять", – возмущается бывший гонщик.

По его словам, лишь треть автосервисов качественно выполняет работу.

"Пока эта индивидуальная деятельность не контролируется, все делают, что хотят, то только поощряют "теневой" бизнес и угоны авто с кражами деталей. Это массовое явление. Индивидуальную деятельность в этой сфере надо упразднить", – заявил Брундза, отметив, что другой вопрос - качество работы таких мастеров.

Он считает, что к решению этого вопроса должны подключиться страховые компании, полиция и другие ведомства.