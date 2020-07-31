Novaturas надеется на доходы от местного туризма

"У нас было очень успешное начало 2020 года, однако со второй половины февраля мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в мире, особенно ударившим по индустрии туризма и авиации", - сказала на интернет-семинаре в пятницу глава компании Аудроне Кейните.
Поэтому группы предложила всем жителям стран Балтии альтернативу в виде местного туризма - услуги проживания на курортах, а в Литве - и ознакомительные поездки.
По словам А. Кейните, в первом полугодии доходы от местного туризма составилим очень небольшую часть, однако ожидается, что в будущем они возрастут.
"В первом полугодии этого года доля продаж местного продукта составила 0,1%, однако мы стали продавать его только в начале летнего сезона, в июне, поэтому было слишком мало времени сгенерировать большие продажи в первом полугодии", - сказала А. Кейните.
Из-за связанных с пандемией ограничений компания с середины марта до июля не организовывала путешествия за рубеж. Выручка компании за первое полугодие составила 23,5 млн евро - на 75% меньше, чем в январе-июне, ее чистые убытки составили 2,244 млн евро.
После обнародования компанией результатов деятельности и оценки влияния кризима на результаты Вильнюсская биржа Nasdaq в четверг присвоила предприятию статус находящегося под наблюдением.
Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Для прибывающих из Франции в Литву с понедельника вводится обязательная изоляция (6)
С понедельника вводится обязательная двухнедельная...
"Delfi Главное": возврат масок, российские наемники в Беларуси, стрельба у дома президента, испанские выходные
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
С субботы в Литве возвращают обязательное ношение масок в помещениях весточка министру (44)
В минувшую среду правительство Литвы решило с 1...
В Шяуляй наплыв туристов: некоторые и поверить не могут, что в этом городе так хорошо (39)
Если вы соберетесь провести выходные в Шяуляй ,...
Борьба с коронавирусом в Литве: Кубилюс сказал, что делал бы иначе (77)
Член Европарламента от консерваоров Андрюс Кубилюс...