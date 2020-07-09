Novaturas и Tez Tour в июле не будут летать в Болгарию

Novaturas подчеркивает, что безопасность туристов является важнейшим приоритетом компании, поэтому с четверга до 31 июля рейсы в Болгарию не будут осуществляться.

"Ближайшие запланированные рейсы с возвращающимися туристами будут осуществлены по намеченному графику. Путешественникам, чьи поездки в Болгарию не состоятся по причине пандемии, мы предлагаем изменить направление поездок на безопасные курорты Греции, перенести отпуск на более позднее время или избрать альтернативу туристического купона", – говорится в сообщении.

В среду Tez Tour сообщил, что останавливает поездки в Болгарию, а предлагаемая альтернатива для путешественников – греческие курорты. Решение также является временным: оно будет действовать с 9 июля по 31 июля.

"Мы отозвали поездки в Болгарию, чтобы наши путешественники были в безопасности", – говорится в сообщении компании.

Глава Ассоциации туризма Литвы Милда Плепите-Райнене сообщила, что решения туроператоров приняты для того, чтобы у туристов было как можно меньше неудобств. Она призвала туристов следить за новостями компаний.

До четверга поездки из Литвы организовывали чартерными рейсами в Болгарию и Грецию, а регулярными – в Хорватию и на Кипр. Глава ассоциации также сказал, что в самом начале сезона первые рейсы в Грецию и Болгарию были полностью заполнены.

С четверга возвращающимся для возвращающихся в Литву из Румынии и Болгарии, которые решением главы Минздрава были внесены в список стран, где вновь растет количество заражений COVID-19, требуется 14-дневная обязательная саомоизоляция.

Кроме Румынии и Болгарии в список стран, наиболее затронутых COVID-19, также внесены Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марино, Свазиленд. На этой неделе из списка были исключены Пакистан и Центральная Африканская Республика. В целом в списке 63 государства.