Сейчас в Греции отдыхает более 378 клиентов Novaturas, прорабатывается вопрос о возврате этих людей в Литву, говорится в сообщении компании. В сообщении Tez Tour указано, что клиенты компании, которые сейчас находятся в Греции, будут доставлены домой в соответствии с предусмотренным графиком полетов.

"Безопасность путешественников - наш главный приоритет. Мы готовы к различным сценариям, так что, наблюдая стремительный ежедневный рост показателей в Греции и превышение в четверг (показателя - ред.) 25 случаев на сто тысяч жителей, мы с сегодняшнего дня останавливаем полеты в Грецию", - сказала для пресс-релиза глава Novaturas Аудроне Кейните.

МИД Литвы в пятницу обновил рекомендации по поездкам за рубеж - теперь рекомендуется воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн.