Норвежская компания Reitan Conveniece, которая уже владеет в Литве сетями киосков печати и мелких товаров Narvesen и Lietuvos spauda, приобретает у компании управления частными фондами и фондами капиталов риска iBaltCap сеть кофеен Caffeine.
© DELFI / Domantas Pipas

BaltCap сообщила, что подписала с управляющей сетью компанией Keturi kambariai договор о продаже 100% акций Сaffeine. Сумма сделки не разглашается.

Фонд BaltCap - Lithuania SME Fund владеет 70,5% акций Caffeine, а 29,5% – команда руководителей Caffeine.

"Кофейни сети находятся в стратегически наиболее значимых местах крупных городов. Мы планируем и далее развивать свой бизнес в Балийских странах и надеемся, что Caffeine предоставит нам новые возможности для расширения в других странах", - отметил в пресс-релизе глава Reitan Convenience Йоханнес Сангнес.

Сделку еще должен одобрить литовский Совет по конкуренции.

В семи странах Reitan Convenience владеет 2250 пунктами торговли. Оборот группы в прошлом году превысил 9 млрд евро, в них работают 37 тыс. человек.

В прошлом году Reitan Convenience Lithuania, владеющая сетью киосков в Литве, получила 31,6 млн евро выручки – на 0,9% больше, чем в 2016 году, а ее чистые убытки сократились на 12,7% до 513,2 тыс. евро.

Сеть Caffeine в 2007 году основали четыре литовских предпринимателя. BaltCap инвестировала в сеть в 2012 году, с этого времени она выросло до более чем 60 кофеен в Литве, Латвии и Эстонии. Кроме того, в США по принципу франчайзинга действуют две кофейни Caffeine.

В прошлом году сеть сменила название с Coffee Inn на Caffeine Roasters.

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