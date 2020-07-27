Norvelita выделила на дивиденды 12 млн евро

В отчете для Реестрового центра указано, что в прошлом году Norvelita выплатила 11,5 млн евро дивидендов.

Выручка компании в прошлом году увеличилась на 16% до 153,623 млн евро, чистая прибыль выросла менее чем на 1% до 12,96 млн евро.

Доходы от продаж в Литве составили 10% всех доходов от продаж.

Главные экспортные рынки компании - Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Франция.