Norvelita выделила на дивиденды 12 млн евро

В отчете для Реестрового центра указано, что в прошлом году Norvelita выплатила 11,5 млн евро дивидендов.
Выручка компании в прошлом году увеличилась на 16% до 153,623 млн евро, чистая прибыль выросла менее чем на 1% до 12,96 млн евро.
Доходы от продаж в Литве составили 10% всех доходов от продаж.
Главные экспортные рынки компании - Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Франция.
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