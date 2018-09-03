Три года назад компания радовалась новыми возможностями инвестиций, планировала построить магазин площадью 4000 кв. м в Витебске.

"Мы решили расширять нашу деятельность в Беларуси, поскольку рынок там более пустой, чем в других странах. Конечно, мы опасаемся снижения покупательной способности жителей страны, но решили рискнуть", – сказал в 2015 г. глава компании Дайнюс Дундулис.

Компания в общей сложности запланировала строительство трех объектов, но развить их до сих пор не удалось. Принятие новых законов и своевременно неоконченное строительство привело обе стороны в суд, тяжба длится почти год.

"Появился закон, согласно которому, если объект не построен в установленное время, надо платить за аренду земли. Но суть в том, что когда мы подписали договор о строительстве, такого закона еще не было", – сказал DELFI Дундулис.

Из-за неоконченного строительства в городе Волковыск Norfa mažmena должна городскому бюджету 200 000 евро.

"Город упорствует, чувствует себя оскорбленным и требует этих денег. Из-за разных бюрократических проволочек ни одно строительство так и не было завершено. Проектировщики делают не то, что нужно, а то, что хотят, не учитывают мнение заказчика.

Это приводит к разногласиям, тянется время. Кроме того, некомпетентно работает Строительная инспекция. Они могут осмотреть объект только раз в месяц, нам приходится ждать, работа стоит", – сказал Дундулис.

Он заметил, что за все это время найти общий язык с белорусскими строителями не удалось.

"Нам тяжело, я даже не могу объяснить, почему. Честно говоря, мы долго строимся, и я думаю, просто нет возможности договориться со строителями. Мы не можем винить власть, но можем сказать, что у нас разный менталитет, мы ушли на запад, а они остались на востоке", – сожалеет предприниматель.

Глава Norfa mažmena сказал, что он устал от нескончаемых разногласий, поэтому рассматривает возможность объявления о банкротстве.

"Честно говоря, мы даже обсуждаем вопрос банкротства, поскольку сейчас это одностороннее вливание денег, и если ты не видишь перспективы, а ситуация рискованная, лучше все прекратить. Лично я, не вижу будущего в Беларуси", – сказал Дундулис.