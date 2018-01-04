Зарплаты работников Norfа, которые работают за прилавками, взвешивая быстро портящиеся продукты, чистят витрины, фасуют продукты и выпекают изделия в закрытых отделах, с 1 января увеличиваются на 15%.
© DELFI / Domantas Pipas

Все свое время работы или его часть за прилавком находится около трети работников магазинов Norfos mažmenа.

Приводится пример - после повышения зарплаты зарплата таких работников в магазине Norfа, на ул. Л.Асанавичютес в Вильнюсе, "на руки" будет составлять 750 евро.

Зарплата работников компании зависит от результата работы. Ее подсчитывают по специальной формуле – чем эффективнее работаешь, тем больше будет зарплата.

К примеру, работа кассира зависит от личного оборота и оборота магазина, а также от числа клиентов, которых обслужил кассир. Продажи – а вместе с ними и зарплата – зависят и от качества обслуживания. Сейчас в стране действует 143 магазина Norfa.

В 2018 году Norfos mažmena планирует открыть в Литве 10 новых магазинов. По данным сети rekvizitai.lt, средняя зарплата "на бумаге" в магазинах Norfos mažmenа составляет 663 евро.

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