Все свое время работы или его часть за прилавком находится около трети работников магазинов Norfos mažmenа.

Приводится пример - после повышения зарплаты зарплата таких работников в магазине Norfа, на ул. Л.Асанавичютес в Вильнюсе, "на руки" будет составлять 750 евро.

Зарплата работников компании зависит от результата работы. Ее подсчитывают по специальной формуле – чем эффективнее работаешь, тем больше будет зарплата.

К примеру, работа кассира зависит от личного оборота и оборота магазина, а также от числа клиентов, которых обслужил кассир. Продажи – а вместе с ними и зарплата – зависят и от качества обслуживания. Сейчас в стране действует 143 магазина Norfa.

В 2018 году Norfos mažmena планирует открыть в Литве 10 новых магазинов. По данным сети rekvizitai.lt, средняя зарплата "на бумаге" в магазинах Norfos mažmenа составляет 663 евро.