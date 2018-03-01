Торговые сети Maxima, Iki и Lidl время работы менять не планируют, а во Rimi такую возможность не исключают, а некоторые магазины Aibė уже сократили время работы.

"Рабочее время сокращается по нескольким причинам. Ограничение торговли алкоголем сказалось на магазинах, особенно в районах. В воскресенье поток покупателей снизился, это реакция на изменившуюся ситуацию. Кроме того, владельцы Norfа уверены, что торговля в выходные и праздники должна быть ограничена", – сообщает Norfa.

Крупные магазины Norfa будут работать с 9.00 до 21.00 ч. (сейчас 7.00 или 8.00 до 22.00 ч.), а магазины формата S и L - их 19 из 144 - будут закрываться еще раньше - они будут работать с 9.00 до 16.00 ч.

Представитель компании Maxima LT Эрнеста Дапкене сказала, что говорить о сокращении времени работы еще рано.

"Мы считаем, что еще слишком рано решать, сокращать ли время работы магазинов. Мы наблюдаем за потоком покупателей, только после анализа данных за первый квартал представим более точную информацию. Тогда, в случае необходимости, мы сможем принимать какие-то решения", – сказала Дапкене.

Представитель сети Rimi Даля Кибартайте не исключила возможности сокращения времени работы магазинов.

"Мы наблюдаем за ситуацией, анализируем статистику посещения магазинов и, наблюдая тенденцию, планируем принятие соответствующих решений", – указала Кибартайте.

Пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте сказала, что пока время работы магазинов этой сети меняться не будет:

"Сеть Iki постоянно прилагает усилия для того, чтобы покупателям было удобно и приятно. Анализируя их потребности, мы считаем, что им важно иметь возможность покупать продукты в находящемся рядом с домом магазине, в удобное время, особенно после работы и в выходные.

С учетом их потребностей мы не намерены менять время работы магазинов. Конечно, мы наблюдаем за рынком и в случае необходимости готовы реагировать на смену потребностей клиентов".

Представитель Lidl Lietuva Валдас Лопета сказал, что представляемая им сеть время работы менять не намерена:

"Мы запланировали время работы магазинов так, чтобы удовлетворить ожидания наших клиентов. Они по-прежнему очень активны в выходные дни и после изменения порядка торговли алкоголем, поэтому менять время работы мы не планируем".

Председатель Ассоциации независимых торговых компаний Эймутис Раджвила сказал, что более 500 магазинов этой ассоциации (часть из них работает под брендом Aibė) менять время работы не намерены.

"Пока нет существенных изменений в вопросе смены времени работы, большая часть магазинов еще оценивает ситуацию. Мы уже говорили, что решения по этому вопросу будут приняты не раньше весны. Пока еще прошло мало времени, чтобы делать какие-то выводы", – сказал Раджвила.

Он подчеркнул, что большая часть магазинов ассоциации располагается в сельской местности.

"Магазины в сельской местности и раньше не работали до 22 ч. Это одна из причин, по которым нет решения о сокращении времени работы", – заметил Раджвила.

По его словам, некоторые магазины еще в начале года сократили время работы до 20 ч., но это были единичные случаи.

В конце 2017 года глава Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис предложил идею для Литвы – запретить работу магазинов в воскресенье или ограничить их время работы законом.

"Надо издать закон, который запретит торговцам работать в воскресенье или сократит время работы, например, до 15 ч. Принимаем закон и смотрим, что будет. Если увидим, что плохо – отменим, это не страшно", – сказал он.

Руководство Norfos mažmenа считает, что люди в воскресенье должны отдыхать, а не покупать или продавать.

Закрыть магазины на все воскресенье Norfa не может, поскольку на рынке существует конкуренция.