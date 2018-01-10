Norfa расширяет сеть магазинов самообслуживания

В Тракай будет 7 касс самообслуживания, в Грузджяй – 5. Обычных касс в этих магазинах не будет.

Общая площадь этих магазинов по 1200 кв. м, а торговых залов – по 700 кв. м.

Рядом с новыми магазинами оборудованы стоянки для 30 машин.

В новых магазинах будут работать аптеки сети N. В магазинах формата XL будут работать: в Тракай - 20, в Грузджяй - 13 человек.

Оборудование и строительство магазина в Тракай стоило 600 000 евро, в Грузджяй – около 1 млн. евро. Это второй и третий магазины Norfа такого типа в Литвe. Первый два месяца назад был открыт в Швянченеляй.

Norfos mažmena планирует расширение магазинов такого типа в будущем, если результаты работы этих магазинов будут удовлетворительными.

Сейчас в стране действуют 144 магазинов Norfa. В 2018 г. компания планирует открыть еще 10 новых магазинов, в которые инвестирует около 15 млн. евро.