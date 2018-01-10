10 и 11 января в Тракай (на ул. Вильняус, 15C) и в Грузджяй (Шяуляйский район, переулок Тургаус, 6), открываются новые магазины самообслуживания сети Norfa.
Norfa Švenčionėliuose
© Bendrovės archyvas

В Тракай будет 7 касс самообслуживания, в Грузджяй – 5. Обычных касс в этих магазинах не будет.

Общая площадь этих магазинов по 1200 кв. м, а торговых залов – по 700 кв. м.

Рядом с новыми магазинами оборудованы стоянки для 30 машин.

В новых магазинах будут работать аптеки сети N. В магазинах формата XL будут работать: в Тракай - 20, в Грузджяй - 13 человек.

Оборудование и строительство магазина в Тракай стоило 600 000 евро, в Грузджяй – около 1 млн. евро. Это второй и третий магазины Norfа такого типа в Литвe. Первый два месяца назад был открыт в Швянченеляй.

Norfos mažmena планирует расширение магазинов такого типа в будущем, если результаты работы этих магазинов будут удовлетворительными.

Сейчас в стране действуют 144 магазинов Norfa. В 2018 г. компания планирует открыть еще 10 новых магазинов, в которые инвестирует около 15 млн. евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Norfa расширяет сеть магазинов самообслуживания

10 и 11 января в Тракай (на ул. Вильняус, 15C) и в Грузджяй...

Литва начала использовать газ с хранилища в латвийском Инчукальнисе (72)

Контролируемое энергетической группой Lietuvos energija...

Экспорт и импорт Литвы выросли на 17% (18)

Объемы литовского экспорта в январе - ноябре 2017 года...

С января изменились привычки литовских покупателей (241)

Сокращение времени продажи алкоголя уже изменило...

IKEA шагает по странам Балтии (9)

В Таллинне появится IKEA, но когда — неизвестно. Однако...

TOP новостей

Ждут новшества: готовьте еще одно мусорное ведро (53)

С 1 января 2019 года в крупных городах Литвы начнут...

Опубликованы списки призывников 2018 года (9)

В среду министерство обороны опубликовало списки...

Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (28)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после...

Глава МИД Литвы: показатели неполитических связей с Россией позитивные (21)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Университет образовательных наук предлагают закрыть уже летом (10)

Министерство образования и науки Литвы с июля...