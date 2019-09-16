NordBalt после запланированного перерыва уже действует на полную мощность

Ежегодные работы начались 5 сентября и должны были продолжаться до 15 сентября. Однако они была завершены раньше и перемычка открыта для рынка на два дня раньше.
По данным на утро понедельника, пропускная способность NordBalt использовалась на 699 мегаватт из 700 мегаватт.
В 2018 году пропускная способность NordBalt в направлении Литвы использовалась на 99,8%, а за семь месяцев этого года - на 99,9%. Около одной трети потребленной в Литве электроэнергии (3,039 тераватт-часов) импортировано через перемычку из Швеции.
В прошлом году почти два месяца перемычка была на ремонте – были заменены муфты сухопутного кабеля.
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