Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве за год - в октябре этого года, по сравнению с октябрем 2017-ого, снизилась на 11%.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По словам главы компании торговли электроэнергией и ее поставок Energijos tiekimas Видмантаса Салетиса, это обусловлено эффективно действующей смычкой NordBalt и производством ветряной электроэнергии в Скандинавских странах, сообщает BNS.

"Половину октября NordBalt работала на максимальной мощности - использовалась вся пропускная способность смычки. Между тем, в Скандинавии упала цена на электроэнергию, поскольку она снизилась за счет роста ее производства на возобновляющихся источниках энергии", - отметил в пресс-релизе В. Салетис.

По его словам, в Скандинавии производство ГЭС выросло на 10%, а на ветряных установках - на 17%.

В октябре в литовской зоне торгов биржи Nord Pool Spot электроэнергия стоила 34,35 цента за киловатт-час - дороже, чем в других Балтийских странах. В Латвии ее цена составила 33,7 евро, а в Эстонии - 33,43 евро.

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