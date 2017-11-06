По словам главы компании торговли электроэнергией и ее поставок Energijos tiekimas Видмантаса Салетиса, это обусловлено эффективно действующей смычкой NordBalt и производством ветряной электроэнергии в Скандинавских странах, сообщает BNS.
"Половину октября NordBalt работала на максимальной мощности - использовалась вся пропускная способность смычки. Между тем, в Скандинавии упала цена на электроэнергию, поскольку она снизилась за счет роста ее производства на возобновляющихся источниках энергии", - отметил в пресс-релизе В. Салетис.
По его словам, в Скандинавии производство ГЭС выросло на 10%, а на ветряных установках - на 17%.
В октябре в литовской зоне торгов биржи Nord Pool Spot электроэнергия стоила 34,35 цента за киловатт-час - дороже, чем в других Балтийских странах. В Латвии ее цена составила 33,7 евро, а в Эстонии - 33,43 евро.
NordBalt и дешевое производство в Скандинавии снизили цену на электроэнергию в Литве (4)
Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве за год -...
Литва планирует разместить облигации на международных рынках (2)
Литва планирует вскоре разместить облигации на...
Министр: страны Балтии и Польша должны договориться о синхронизации электросетей до весны (4)
Литовский министр энергетики надеется, что три страны...
Строительство в Литве кормит украинцев и поляков (77)
Несмотря на то, что в Литве строительный сектор растет,...
TOP новостей
Президент Литвы обеспокоена состоянием горы Гедиминаса (100)
Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает...
Прокуроры в Литве решают, заводить ли дело в отношении Руты Ванагайте (87)
Литовские прокуроры оценивают заявления писателя Руты...
"План Маршалла" для Украины из Литвы: 50 млрд. евро для поощрения малого и среднего бизнеса (172)
План финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине,...
Строительство в Литве кормит украинцев и поляков (77)
Несмотря на то, что в Литве строительный сектор растет,...
Убийца и детский поэт из Литвы Костас Кубилинскас. Как оценивать, читать и издавать ли? (46)
"Елка кудрявая/Елка зеленая" (Eglutė skarota/ Eglutė žalia)", - это и...