Как стало известно, работы будут осуществляться судном Solitaire компании Allseas, которая ранее подписала контракт на укладку труб морской части газопровода.
”Судно Solitaire начнет осуществлять деятельность по укладке труб в исключительной экономической зоне Финляндии в течение следующих дней”, — заявил представитель Nord Stream 2.
Ранее в Nord Stream 2 прокомментировали возможный уход инвесторов из ”Северного потока — 2”.
В компании отметили, что Nord Stream 2 не будет комментировать тему американских ограничений.
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