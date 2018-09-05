Компания Nord Stream 2 начнет укладку газопровода ”Северный поток — 2” в исключительной экономической зоне Финляндии в ближайшие дни. Об этом сообщает RNS в компании.
Nord stream
© RIA / Scanpix

Как стало известно, работы будут осуществляться судном Solitaire компании Allseas, которая ранее подписала контракт на укладку труб морской части газопровода.

”Судно Solitaire начнет осуществлять деятельность по укладке труб в исключительной экономической зоне Финляндии в течение следующих дней”, — заявил представитель Nord Stream 2.

Ранее в Nord Stream 2 прокомментировали возможный уход инвесторов из ”Северного потока — 2”.

В компании отметили, что Nord Stream 2 не будет комментировать тему американских ограничений.

rus.delfi.ee
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