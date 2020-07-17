С 4.00 до 8.00 ч. э-банкинг SEB и мобильное приложение временно не будут работать, нельзя будет рассчитаться за товары в некоторых электронных магазинах.

Пользоваться банковскими картами и банкоматами можно будет без проблем.

По данным представителей SEB, подобные профилактические работы в сфере ИТ проводятся периодически, это помогает обеспечить нормальное функционирование электронных услуг.

Банк обращается к клиентам и просит все необходимые финансовые операции провести заранее или после того, как завершатся профилактические работы.