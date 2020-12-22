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В свете либерализации Литвой рынка поставок электроэнергии, вовремя независимого ее поставщика успели выбрать 85,3 тыс. (87%) домашних хозяйств, потребляющих наибольшее количество электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные Energijos skirstymo operatorius (ESO).
Независимого поставщика электроэнергии выбрали 87% крупных бытовых потребителей
© Shutterstock

Десятого декабря завершился первый этап энергетической реформы, в ходе которого независимого поставщики выбрали жители, потребляющие в год более 5 тыс. киловатт-часов электроэнергии. Таких домашних хозяйств в Литве около 98 тыс., в целом же бытовых потребителей – около 1,6 млн.

Представители ESO поясняют, что большинство потребителей определились "в последнюю минуту". Ранее сообщалось, что, по данным на 9 декабря, независимого поставщика выбрали две третьих – 66,6 тыс. – потребителей первого этапа.

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Те участники первого этапа, которые до 10 декабря не выбрали независимого поставщика электроэнергии, с 1 января будут получать услуги в рамках гарантированных поставок – они будут дороже и временными. За шесть месяцев этим потребителям все равно придется определиться в вопросе выбора независимого поставщика.

В следующем году планируется второй этап, когда решение о поставщике должны будут принять домашние хозяйства, потребляющие 1-5 тыс. киловатт-часов электроэнергии. В 2022 году избрать поставщика попросят домашние хозяйства, которые за год потребляют до 1 тыс. киловатт-часов.

Либерализация рынка электроэнергии является одним из основных обязательств Литвы перед Евросоюзом. В Эстонии либерализация рынка поставок электроэнергии полностью произошла в 2013 году, в Латвии в 2015 году, в Швеции в 1996 году, в Финляндии в 1997 году.

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