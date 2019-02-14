Такое решение компании приняли, чтобы привлечь талантливых работников. Рост зарплат расценивают как самую большую угрозу для расширения бизнеса.
В пресс-релизе сказано, что опрос руководителей 160 крупнейших компаний в Литве, Латвии и Эстонии показал, что зарплаты намерены повышать также предприниматели в Латвии и Эстонии, а нехватка талантов - актуальная проблема.
По словам участвовавших в опросе PwC руководителей литовских компаний, нехватка квалифицированных работников - один из существенных рисков, тормозящих рост бизнеса и пресекающих новые возможности.
По данным компании, 77% участников опроса считают, что повышение зарплат и нехватка квалифицированных работников (64%) - самая большая угроза дальнейшему расширению бизнеса.
Вместе с тем 86% участников опроса из Литвы считают, что найти работников стало сложнее, и всего 3,5% сказали, что сделать это стало проще. В Латвии эта проблема еще масштабнее - 93% считают, что привлечь людей в свой сектор стало сложнее. В Эстонии этот вопрос также актуален (75% говорят, что найти работника стало сложно).
В сообщении сказано, что на вопрос, чем они намерены привлекать и удерживать специалистов, литовские респонденты ответили, что планируют пересмотреть имеющиеся процессы и их автоматизировать или роботизировать (53%), нанимать работников из-за границы (55%), интенсивно работать со школами и университетами, инвестировать в постоянное обучение и возможность переквалификации, улучшать здоровье и благосостояние работников (равновесие между частной жизнью и работой), применять новые способы гибкого графика (работа из дома.
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