Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги

На такое решился вильнюсец Владас Руткаускас. К счастью, у него на пути попался адвокат Гинтарас Русяцкас, благодаря которому самозванец попал не в банк, а в руки полиции.

Эта история началась в 2014 г., когда зарегистрированная в Гонконге компания Sinowide Energy Limited перевела на счет зарегистрированной в Литве компании Jammo 1 853 800 долларов США (около 1,6 млн. евро).

Адвокат акционеров Jammo Валдас Ракаускас рассказал DELFI, что деньги предназначались для развития совместного бизнеса.

"Бизнес связан с металлами, древесиной. Перевели аванс, надо было делать заказ в Испании", – рассказал он.

Однако крупная сумма вызвала подозрения у банка Šiaulių bankаs, на счет в который она пришла. Банк обратился в Службу расследования финансовых преступлений (СРФП), которая попросила суд арестовать эти средства.

СРФП начала расследование, которое не закончилось до сих пор. Пресс-секретарь СРФП Рута Андрюшкайте сказала DELFI, что заподозрили в сделке между Sinowide Energy Limited и Jammo мошенничество, легализацию приобретенного преступным способом имущества и подделку документов.

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Пресс-секретарь Вильнюсской окружной прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала, что на данный момент подозрения предъявлены двум иностранным гражданам, акционерам Jammo, гражданам Нигерии Гболахану Лукасу Адереми и Олусегуну Бамисе Ареве.

"Деньги арестовали – бизнес кончился", – обобщил адвокат Jammo Ракаускас.

Sinowide Energy Limited была недовольна таким течением событий и наняла адвоката Русяцкаса, чтобы он помог вернуть деньги.

"Они попросили взыскать эти деньги. Я обратился в суд и суд эти деньги присудил", – сказал адвокат.

Однако компания Jammo не могла осуществить это решение суда, поскольку из-за расследования СРФП деньги были арестованы на счету Šiaulių bankas.

По сведениям Русяцкаса, летом этого года расследование должно было завершиться, а деньги должны вернуть его клиенту Sinowide Energy Limited. Но именно тогда к адвокату пришел нежданный гость.

"30 августа этого года ко мне приехал человек, которые через администратора попросил о консультации, не назвав свое имя. Приехал в адвокатскую контору.

Он назвал себя директором Jammo. Меня это удивило, поскольку, по моим сведениям, компания уже несколько лет никакой деятельностью не занималась, поскольку все документы и печати были у следователей СРФП. А тут пришел новый директор", – рассказал адвокат.

Новый директор Jammo – Руткаускас. По документам Центра реестров он действительно с 28 августа до 22 сентября был назначен директором Jammo.

Однако Русяцкас убежден, что Руткаускас назначил себя директором сам, подделав подписи акционеров Jammo. Это DELFI подтвердил и адвокат акционеров Jammo Ракаускас, и пресс-секретарь Центра реестров Кристина Петрошене.

Приехав в контору Русяцкаса, Руткаускас просил отказаться от претензий на арестованные 1,8 млн. долларов.

"Он сказал, что хотел бы, чтобы я, как адвокат, обратился к моим клиентам, чтобы они отказались от претензий на эти деньги.

Он сказал, что хотел бы снять арест с этих денег. Мне показалось, что он хочет завладеть этими деньгами. Я сказал, что не о чем говорить. Тогда он ста угрожать, что обратится в Совет адвокатов, Генпрокуратуру", – рассказал адвокат Sinowide Energy Limited.

Русяцкас сказал, что сразу после визита Руткаускаса он обратился к акционерам Jammo и рассказал он нем.

Ракаускас, представляющий интересы акционеров Jammо, сказал, что их весть о новом директоре удивила.

"Они сказали, что впервые о нем слышат, что не было никаких встреч акционеров, а Руткаускаса они в глаза не видели", – рассказал адвокат. Позже акционеры Jammo провели заседание и вернули в должность Адереми.

После этого они заявили на самозванца в СРФП.

Сам Руткаускас от комментария отказался.

Выяснилось, что в законе есть брешь, которой могут воспользоваться мошенники.

Петрошене сказала: "Можем подтвердить, что иногда бывало так, что различные лица разными способами пытались незаконно завладеть контроль над юридическими лицами и их имуществом.

К примеру, были случаи, когда ЦР представляли заявки на регистрацию директора и данные единственного акционера.

Ну, а в случае с ЗАО Jammo новый руководитель представил заявку на регистрацию своих данных вместе с протоколом совещания акционеров. Поскольку в заявлении были указаны акционеры, данные, которые есть в информационной системе Юридических лиц, заявление не вызвало подозрений".