Неухоженные могилы - новая бизнес-ниша: литовцы платят 140 евро в год

Правда, муниципалитет Паневежиса все же отказался от постыдных табличек, хотя практика некоторых муниципалитетов показала, что это был эффективный способ побудить людей прибраться.

Лаура Янкявичене, главный специалист Управления городской инфраструктуры Паневежского городского самоуправления, заявила, что День поминовения усопщих и День всех святых подобен будильнику - многие люди убирают могилы своих близких хотя бы перед этими праздниками. Однако не реже трех раз в год специалисты муниципалитета проводят своего рода инвентаризацию.

"Пока я обошла только кладбище Шилайчяй. Могу сказать, что четыре или пять могил, внесенных в список безнадзорных, уже приведены в порядок. На следующей неделе, если позволит погода, я посмотрю и другое кладбище, тогда мы увидим общую картину", - сказала Л. Янкявичене.

После последней такой проверки на кладбище Kristaus Karaliaus было обнаружено 208 не ухоженных могил, а на Шилайчяйском кладбище - 287 могил. На многих из них нет памятников и крестов, а ответственный за кладбище неизвестен.

Не хотят остаться без могилы

По словам специалиста, тот факт, что информация о могилах, за которыми не присматривают, публикуется на сайте муниципалитета или на информационных досках у входов на кладбище, позволяет быстрее получить доступ к лицам, которые должны за ними присматривать. Если они сами не видят себя, сообщают родственники или знакомые.

"Хотя понемногу, но чисто совершенно неухоженных могил сокращаются. Когда люди видят или кто-то сообщает им об их долге прибираться, они спешат это сделать или хотя бы просят близких. Затем звонят нам и просят исключить из списка оставленных без присмотра могил. А другие задаются вопросом, не входят ли они в этот список", - отметила старший специалист.

Она считает, что многие прибираются на могилах близких только потому, что боятся потерять семейное место захоронения. Ведь когда могила не убирается более года, смотритель кладбища письменно предупреждает ответственного. И если ситуация не изменится, то через два года такую могилу можно будет передать другим людям, которые захотят похоронить здесь своих родственников. Правда, с некоторыми оговорками - обязательно сохранить стоящий здесь памятник. А если тот рухнул, необходимо вырезать прежние надписи на новом памятнике.

"Пока ни одна могила не признана абсолютно неухоженной, чтобы ее можно было передать другим лицам. Бывает, что даже на давно заброшенных могилах убирают, но, конечно, массового беспокойства за место вечного упокоения своих близких нет", - сказала Л. Янкявичене.

Не только для эмигрантов

Вот уже несколько лет наблюдается тенденция, когда могилы близких покрывают щебнем, плиткой или гранитными плитами и заменяют цветущие растения многолетниками, которые почти не требуют ухода. Тогда достаточно посещать кладбища несколько раз в год.

Другие поручают уход за могилами компаниям или частным лицам, оказывающим такие услуги.

Раса Ашакене, менеджер компании, оказывающей услуги по уходу за могилами по всей Литве, заявила, что потребность в услугах по уходу за местами захоронения только растет. Часто предполагается, что такими услугами пользуются исключительно эмигранты или инвалиды, но большинство их клиентов - люди, живущие в Литве, но очень занятые, получающие доход выше среднего.

"Мы когда-то подсчитали, что пенсионеры и инвалиды составляют всего 10 процентов, 30 процентов наших клиентов - эмигранты, все остальные - просто не успевают ухаживать за могилами, особенно, когда их много в разных уголках Литвы", - отметила Р. Ашакене.

По ее словам, цены за уход за могилами сильно различаются в зависимости от потребностей, желаний и толщины кошелька. Цена одной уборки обычно начинается от 35 евро: в эту сумму входит прополка, сгребание листьев, полив цветов, очистка надгробия и зажигание свечи. При желании посадить цветы или возложить венок стоимость услуги повышается. Когда кладбище обслуживается регулярно, не реже четырех раз в год, то цена за год составляет около 140 евро.

"Потребности клиентов очень разнообразны, одни хотят, чтобы кладбище выглядело просто аккуратно, а другие хотят роскоши, которую заметят все. Поэтому цены колеблются", - сказала собеседница.