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В среду правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой распространения коронавируса, стали обсуждать возможность отказа от проведения массовых мероприятий.
Несмотря на рекомендации, ярмарку Казюкаса в Вильнюсе не отменяют
© DELFI / Andrius Ufartas

В четверг после обеда Центр по чрезвычайным ситуациям решил не отменять матч на арене "Жальгирис", ярмарку Казюкаса 6–8 марта и торжества по случаю 11 марта, только рекомендовал избегать их посещения.

Организаторы ярмарки спокойно готовятся к мероприятию. Из опасений от участия отказались лишь несколько участников.

В пятницу глава Центра по чрезвычайным ситуациям министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что согласно новым рекомендациям советуют не объявлять и не планировать никакие новые массовые мероприятия: "Их не отменяют, но рекомендуют не планировать новые. Все остальные меры, как и во время эпидемии гриппа".

Несмотря на рекомендации, ярмарку Казюкаса в Вильнюсе не отменяют
© Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.
ru.DELFI.lt
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