Несмотря на рекомендации, ярмарку Казюкаса в Вильнюсе не отменяют

В четверг после обеда Центр по чрезвычайным ситуациям решил не отменять матч на арене "Жальгирис", ярмарку Казюкаса 6–8 марта и торжества по случаю 11 марта, только рекомендовал избегать их посещения.
Организаторы ярмарки спокойно готовятся к мероприятию. Из опасений от участия отказались лишь несколько участников.
В пятницу глава Центра по чрезвычайным ситуациям министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что согласно новым рекомендациям советуют не объявлять и не планировать никакие новые массовые мероприятия: "Их не отменяют, но рекомендуют не планировать новые. Все остальные меры, как и во время эпидемии гриппа".
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