Несмотря на то, что в последние годы Литва придерживается фискальной дисциплины, последовательно уменьшает дефицит бюджета, государственный долг страны в прошлом году достиг рекордных высот за все время независимости страны – за 10 лет государственный долг Литвы увеличился почти в 4 раза – до 12 млрд. евро, пишет Lietuvos žinios.
Žygimantas Mauricas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Однако экономист Жигимантас Маурицас сказал, что, по сравнению с другими странами Евросоюза, долг Литвы довольно небольшой:

"По сравнению с другими странами, какой-либо драмы нет. Тем более, что в следующем году долг уменьшится, поскольку планируется профицитный бюджет. Увеличение долга в прошлом году больше техническое, поскольку брали немного для возврата резервных долгов".

По мнению Маурицаса, в ближайшие 5 лет публичные финансы Литвы будут в одном из самых выигрышных, если не в самом выигрышном положении.

Департамент казны Минфина Литвы прогнозирует, что окончательный долг Литвы на конец 2017 года составляет 17 млрд. 131 млн. евро, или 41,5% ВВП.

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