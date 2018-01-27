Однако экономист Жигимантас Маурицас сказал, что, по сравнению с другими странами Евросоюза, долг Литвы довольно небольшой:

"По сравнению с другими странами, какой-либо драмы нет. Тем более, что в следующем году долг уменьшится, поскольку планируется профицитный бюджет. Увеличение долга в прошлом году больше техническое, поскольку брали немного для возврата резервных долгов".

По мнению Маурицаса, в ближайшие 5 лет публичные финансы Литвы будут в одном из самых выигрышных, если не в самом выигрышном положении.

Департамент казны Минфина Литвы прогнозирует, что окончательный долг Литвы на конец 2017 года составляет 17 млрд. 131 млн. евро, или 41,5% ВВП.