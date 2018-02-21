Список лучших работодателей составляют по результатам исследования лидирующих во всем мире компаний.

В ходе исследования институт оценивает компании, создающие исключительные условия для своих работников, способствуют профессиональному росту и совершенствованию работников и постоянно улучшают практику трудоустройства.

В этом году сертификаты лучших работодателей получили больше 1300 компаний в 116 странах мира.

Из Литвы в этот список попали JTI Baltic, Philip Morris Baltic и Philip Morris Lietuva.

"Мы целенаправленно стараемся создавать окружение, в котором работники ясно будут видеть возможность карьерного роста, могут учиться и совершенствоваться не только как профессионалы, но и как личности, со своими хобби и мечтами", - сказал гендиректор Philip Morris Baltic Миндаугас дацис.

По словам представителя Top Employers Institute Денниса Уттера, все сертифицированные компании оценивают по высшим международным стандартам HR Best Practices Survey.