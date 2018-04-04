Неринга хочет продать бункеры времен ВМВ

Издание Lietuvos žinios, сообщает, что сеть бункеров хотят использовать для туризма, но сама мэрия на осуществление проекта не решается.
"В мэрии мы обсудили и решили, что комплекс в Алкснине находится слишком далеко от населенных пунктов Неринги, поэтому пока речь идет о его передаче литовским ведомствам, а может и о возможности внести его в список государственной недвижимости, которая подлежит продаже", – сказал мэр Неринги Дарюс Ясайтис.
По его словам, чтобы приспособить объект для экспозиции, и сделать его привлекательным для туристов потребуется около 1 млн. евро.
Куршская коса славится не только красивым ландшафтом, этнографическими населенными пунктами, но и множеством объектов немецкого военного наследия времен ВМВ. Самый знаменитый из них – зенитная батарея в Алкснине.
Объект был построен в 1939 году и был предназначен для обороны воздушного пространства Мемеля. Сохранился весь комплекс: арсенал, командный пункт, другие бункеры, площадки для пушек. Самый впечатляющий объект – подземный бункер с системой коридоров, выходов и жилых помещений.
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