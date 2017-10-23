Группа иностранцев на заправке Circle K столкнулась с проблемой. Когда все взяли себе еду и напитки и решили заплатить за все банковской картой, выяснилось, что это сделать невозможно.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На заправках люди нечасто покупают много товаров. Однако если такое происходит, то нужно иметь в виду, что за больше чем 30 товаров придется платить наличными.

Об этом рассказал житель Литвы Айдас, который вместе с иностранцами находился на заправке.

Когда вся компания стояла у кассы, а один из группы протянул кассиру карту, выяснилось, что оплатить покупки картой не получится. Этим была удивлена и продавец. Чтобы выяснить, в чем дело, она позвала на помощь коллегу.

Коллега выяснила, что система не дает оплатить 55 товаров банковской карты из-за действующих ограничений.

Представитель Circle K Lietuva Индре Чесунене ничего об ограничениях не знала, но когда поинтересовалась конкретным случаем, выяснилось, что так оно и есть.

"Наш работник все правильно объяснил. Для того чтобы избежать лимита передачи данных, проще и быстрее расплатиться наличными, поскольку в таком процессе не участвует та часть системы кассы, которая отвечает за передачу данных финансовому ведомству", – сказала Чесунене.

По ее словам, это пока был единственный подобный случай на заправках данной сети.

"Объемы продаж у нас на заправках не ограничены: теоретически можно залить горючее в баки всех машин и напоить всех водителей кофе, накормить бутербродами. Однако больше 50 позиций разных товаров, включая залог за тару, в одном чеке - необычный формат для заправки, поэтому чек и застрял в системе. С учетом специфики работы заправок, такие ограничения вводят, чтобы исключить ошибки системы или человеческого фактора", - заметила она.

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