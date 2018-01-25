В декабре минувшего года некоторые компании Литвы выплатили своим работникам впечатляющие зарплаты. В числе 10 компаний, которые выплатили самые высокие зарплаты, не было ни одной компании из прежнего списка.
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В 9 из 10 компаний средние зарплаты (до уплаты налогов) превышали 10 000 евро. Таковы данные, полученные "Содрой".

Самые большие зарплаты в декабре 2017 года были в компании Tradintek, которая поставляет и обслуживает медицинское оборудование - это 18 600 евро.

На втором месте - Baltisches Haus со средней зарплатой 14 600 евро. Компания была создана для расширения сети Iki, сегодня она является независимой компанией, управляющей недвижимостью и различными проектами.

На третьем месте Armgate (12 800 евро), которая занимается поставками и обслуживанием лабораторного оборудования, мебели и технологий.

Далее следует Ola Overseas Liner Baltic – 12 700 евро. Компания занимается транспортом и логистикой.

Wirtgen Lietuva, предлагающая мобильную технику для строительства и ремонта дорог, в декабре выплатила своим работникам по 11 800 евро.

В ноябре компания Zakaras Holding заплатила своим 8 работникам в среднем по 344 евро, а в декабре выплатила им по 11 000 евро.

Skaistgirio skalda, которая эксплуатирует карьеры, выплатила своим работникам в декабре в среднем по 10 900 евро.

Компания Šviesos konversija (в ней работает 191 человек) в декабре заплатила своим работникам в среднем по 10 400 евро. Компания указывает, что является родоначальницей производства фемтосекундных лазеров.

Связанная с владельцами Vilniaus prekybа компания M.M.M. Projektai в декабре выплатила своим работникам по 10 000 евро.

На десятом месте - Sominis Technology (9600 евро), которая позиционирует себя как независимого распространителя ИТ.

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