Необычный завод в Лентварисе: зарплата 2500 евро. но работников не хватает

ЗАО RETAL Lithuania – такая вывеска находится у входа.
Охрана записывает данные каждого входящего, а гостей встречает сам глава компании Гедрюс Ведерис и директор по производству Дарюс Януленис.
"Мы - одна из крупнейших компаний по производству заготовок PET и являемся компанией группы RETAL, компания, под патронатом которой мы находимся располагается на Кипре", – рассказал Ведерис.
Сама группа занимается производством пластиковых крышек, заготовок PET, отчасти пластиковых бутылок и пленки.
Директор показал на столе разноцветные заготовки PET бутылок и сказал, что этим и занимается компания.
"Они разного размера, толщины, с разным горлышком, разного цвета. Наши клиенты покупают заготовки, раздувают их и наполняют напитками, поскольку готовые изделия из-за высокой стоимости транспорта перевозить невыгодно", – сказал он.
По словам Ведериса, в сутки компания производит около 13 млн. заготовок, а само производство ведется непрерывно – в четыре смены. Всего в компании работают 220 человек.
"Зарплаты разные. В сентябре средняя зарплата была 2500 евро "на бумаге", – сказал директор.
Он сказал, что в Тракайском районе проблематично найти и специалистов низкой квалификации.
"Есть ротация. Все зависит от сезона, летом люди идут работать на стройку, эмигрируют", – однако он заметил, что работники приезжают из Вильнюса, есть работники из Польши и Украины.
Компания с 2016 г. покупает только "зеленое" электричество для производства.
"Мы платим больше, но, продавая продукцию, декларируем, что при производстве почти не бывает выбросов CO2.
Почему? Потому что 95% производства построено на электроэнергии. Еще мы используем небольшое количество воды, газ мы практически не используем", – сказал он.
Больше всего продукции компания экспортирует Северные страны (30%), еще 23% – в Польшу, 21% – в Германию. Страны Балтии получают примерно по 10%, еще 16% идут в другие страны.
Журналистам показали и производственные помещения. Для их осмотра были выданы белые халаты, жилеты, специальную обувь, головные уборы.
Производственные помещения огромные. Там очень шумно. Янулёнис познакомил журналистов с техникой изготовления продукции, показал цвета, которые используют при производстве.
Позже мы поднимаемся на крышу. Директор показал солнечную электростанцию, открытую в феврале. Это самая большая электростанция в странах Балтии, размещенная на крыше здания.
"С февраля благодаря ей мы сэкономили 90 000 евро", – сказал Янулёнис, заметив, что с крыши хорошо видны окрестности Лентвариса.
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