Самый дешевый товар на этом рынке - носки., которые стоят всего 30 евроцентов.

Бюстгальтер обойдется в два евро, а женские трусики – в 1 евро. Есть такие палатки, в которых всю одежду продают по 1 евро.

Правда, не все торговцы предлагают такой дешевый товар, у большинства вещи стоят 10-20 евро.

Зита из Сувалькии заметила, что после карантина цены поднялись не только в магазинах: "Хоть и незначительно, но цены на Калварийском рынке выросли. Раньше рассада помидоров стоила 80 евроцентов, а в этом году стоила 1,4 евро".

Она прокомментировала ситуацию так: "Раньше мы ездили на рынок, потому что там было дешевле, сейчас цены ниже в магазинах. Особенно заломили цены фермеры".

Торгуются ли на рынке?

"Когда покупаю, всегда торгуюсь, скидываю 1-2 евро, а если не уступают, не покупаю. Я знаю, что пройдусь еще, найду тот же товар, и другой продавец снизит цену", – рассказала Зита, которая ездит на этот рынок 30 лет, тогда она приезжала на него из Мариямполе

"Нельзя сравнить сегодняшний рынок с тем, что было 30 лет назад. Раньше там стояли лужи, да и размером он был в 4 раза меньше", – рассказала собеседница.

По ее словам, на этот рынок приезжают не только жители Литвы, но и россияне, белорусы, поляки, латыши.

"Однако самая большая проблема рынка - стоянка для машин. Она маленькая, люди оставляют машины на обочине, не все ставят аккуратно", – заметила Зита.

Местная торговка рассказала, что многие заходят на рынок, если проезжают мимо. Она предположила, что люди стали меньше покупать из-за коронакризиса - у людей стало меньше денег.

Она сказала, что с беспокойством ждет второй волны: "Все вещи были куплены весной, вот и стоят до сих пор, никто ничего не покупал. Страшно подумать, что будет, если кризис повторится".

По словам торговки, она не поднимала цены на одежду и обувь.

Другая торговка возмущалась поведением покупателей: "Бывает, если не сделаешь скидку, они нервничают, ругаются, швыряют одежду".

Торговка Беата, продающая домашние сыры, на ситуацию не жаловалась, она не заметила, чтобы люди перестали покупать их продукцию.