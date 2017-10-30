На новом заводе электронных компонентов планируется трудоустроить 1 000 работников, сообщило поощряющие инвестиции агентство Investuok Lietuvoje.

Continental будет производить в Каунасском районе системы безопасности для пассажиров и смарт-системы помощи водителям - элементы контроля за дверьми и сиденьями, смарт-системы по затемнению автомобильных окон, сенсоры поддержания скорости и передние радары для функции автоматической остановки.