"Мы проводим анализ и регулярно проверяем все страны мира, с учетом наших требований развития. В данный момент у нас нет планов прихода в Литву", - подтвердила BNS пресс-секретарь Kaufland Анна Муензинг.
В минувшую пятницу, на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пригласил Kaufland прийти в Литву. На этой неделе он заявил, что пригласит 12 крупнейших европейских торговых сетей инвестировать в Литве - по словам представителя премьера по связям с общественностью Томаса Бержинскаса, письмо, скорее всего, будет подписано в понедельник.
Kaufland принадлежат более 1000 магазинов в Германии, Чехии, Словакии, Хорватии, Польше, Румынии и Болгарии.
В группу Schwarz Gruppe входит и торговая сеть Lidl, которой в Литве принадлежат 38 магазинов.
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