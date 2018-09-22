"Мы проводим анализ и регулярно проверяем все страны мира, с учетом наших требований развития. В данный момент у нас нет планов прихода в Литву", - подтвердила BNS пресс-секретарь Kaufland Анна Муензинг.

В минувшую пятницу, на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пригласил Kaufland прийти в Литву. На этой неделе он заявил, что пригласит 12 крупнейших европейских торговых сетей инвестировать в Литве - по словам представителя премьера по связям с общественностью Томаса Бержинскаса, письмо, скорее всего, будет подписано в понедельник.

Kaufland принадлежат более 1000 магазинов в Германии, Чехии, Словакии, Хорватии, Польше, Румынии и Болгарии.

В группу Schwarz Gruppe входит и торговая сеть Lidl, которой в Литве принадлежат 38 магазинов.