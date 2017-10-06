6 октября в Каунасской свободной экономической зоне прошла торжественная церемония начала строительства завода немецкого производителя автомобильных деталей Hella. Компания планирует инвестировать в завод до 30 млн. евро и трудоустроить 250 человек.
"Hella" kapsulės įkasimas
© Mantas Jokubauskas

Выбрать Литву, по данным представителя "Инвестируй в Литве" Эгидиюса Юргелёниса, компания решила, ознакомившись с уже действующими в стране компаниями, действующими в сфере высоких технологий, с программами Каунасского технологического университета, который готовит квалифицированных специалистов, и с улучшающимся инвестиционным окружением.

На заводе планируют трудоустроить высококвалифицированных инженеров, специалистов в области электроники.

Завод планируют построить к середине 2018 года. В соответствии с проектом, сначала появится комплекс площадью 7000 кв. м. Позже постепенно мощности будут увеличивать. Таки образом создадут больше рабочих мест. На заводе будут производить датчики, электрические моторчики и контрольные модули для машин разных марок.

Стоит отметить, что Hella попадает в список 40 крупнейших производителей автодеталей в мире. В 2015-2016 гг продажи компании составили 6,4 млрд. евро.

Компания - одна из 100 крупнейших промышленных предприятий в Германии, в 35 странах мира в ее отделениях работают 35 000 человек.

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