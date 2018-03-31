По информации польских статистиков, прошлогодняя сумма выросла на 6,2% по сравнению с 2016 годом. В свою очередь поляки приобрели за рубежом товаров на 20 млрд 100 млн злотых (более 4 млрд 750 млн евро).

Чаще всего в Польше покупки совершали немцы (40,5% от общей суммы приобретенных иностранцами товаров), украинцы (26,3%), чехи (11,5%), словаки (7,6%), белорусы (7,7%) , литовцы (4,5%) и россияне (1,7%).

В 2017 году границу Польши пересекло 287 млн 100 тыс. человек - это на 4% больше по сравнению в 2016 годом.