Nematekas сможет экспортировать продукцию во Вьетнам

Продовольственно-ветеринарная служба Литвы заявила, что компания получила разрешение компетентного органа Вьетнама.

"Литовские компании заинтересованы в экспорте мяса и молочных продуктов на крупный вьетнамский рынок, кроме того, эта страна может стать воротами на другие рынки в странах этого региона", - отметил в сообщении для печати Дарюс Ремейка, директор службы.

По данным прод-ветслужбы, в этом году из Литвы во Вьетнам было экспортировано 1,4 тыс. тонн мяса птицы, 635 тонн рыбы и рыбопродуктов, более 2,6 тыс. тонн молочных продуктов, около 7 тонн яиц, 3,5 тонны яичного порошка.