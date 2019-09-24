Nematekas сможет экспортировать продукцию во Вьетнам

Продовольственно-ветеринарная служба Литвы заявила, что компания получила разрешение компетентного органа Вьетнама.
"Литовские компании заинтересованы в экспорте мяса и молочных продуктов на крупный вьетнамский рынок, кроме того, эта страна может стать воротами на другие рынки в странах этого региона", - отметил в сообщении для печати Дарюс Ремейка, директор службы.
По данным прод-ветслужбы, в этом году из Литвы во Вьетнам было экспортировано 1,4 тыс. тонн мяса птицы, 635 тонн рыбы и рыбопродуктов, более 2,6 тыс. тонн молочных продуктов, около 7 тонн яиц, 3,5 тонны яичного порошка.
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