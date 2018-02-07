"Это значит, что на счет могли два раза засчитать одну и ту же сумму", – сказал он.

Абрашкявичюс прибавил, что банк лично связывается с такими клиентами, объясняет им сложившуюся ситуацию и восстанавливает правильный остаток на счету.

"Сейчас весь процесс расчета проходит без проблем, мы выясняем причину вчерашних неполадок. Приносим клиентам извинения за возможные неудобства", – сказал он DELFI.

Представитель Swedbank указал, что сбои, зафиксированные 6 февраля, были единичными и коснулись лишь небольшой части клиентов.