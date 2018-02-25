По словам собеседника, Еврокомиссия в 2016 г. провела в Литве опрос, который показал, что 48% участников опроса согласны отказаться от монет достоинством в 1 и 2 цента.
Во время повторного исследования в 2017 году отказаться от этих монет соглашались уже 52% участников опроса.
"Это значит, что нужно начать дискуссию. В еврозоне средний показатель – 60%", – сказал Станкявичюс.
Он заметил, что такие мелкие деньги часто используют, когда дают сдачу, а практику можно позаимствовать у успешных в этом вопросе стран – Нидерландов, Ирландии и Финляндии.
Кстати, товары в результате не должны подорожать. "Центробанк Литвы уже отчеканил 90 млн. монет достоинством в 1 цент и 70 млн. в 2 цента. Их в числе всех монет меньше 50%. (...)
Когда будут выбивать чек за все покупки, общую сумму просто будут округлять", – сказал Станкявичюс.
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