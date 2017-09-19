19 сентября утром в Министерстве сельского хозяйства Литвы во время пресс-конференции объявили 13 продуктов питания, состав которых в Литве и Германии отличается.

ГПВС исследовала 33 разных продукта, из них 23 по составу были разными. DELFI получил список этих продуктов и сравнил цены на них в Литве и Германии.

Литовские цены взяты с сайта Barbora, немецкие – из интернет-магазина myTime.de.

Не все продукты удалось найти в обоих магазинах, была разница в размере упаковок, поэтому не все сравнения корректные.

Однако, к примеру, 1 л соевого напитка Alpro Soya Original с кальцием в Литве стоит 2,09 евро, а в Германии 1,99 евро. Несмотря на то, что в Германии в нем есть лишь одна добавка, а в Литве - две.

Дороже в Литве и 100 г растворимого кофе Nestle Nescafe Gold (5,57 евро), а в Германии – 4,99 евро. В Германии в этом продукте было 2842 ± 222 мг/100 мл кофеина, а в Литве 3477 ± 271 мг/100 мл.

Дороже в Литве и менее сладкие хлопья Vitalis в шоколадом. 500 г в Литве стоят 3,99 евро, а в Германии – 2,99 евро.

Сравнить йогурт Activia с клубникой сложнее, поскольку различаются размеры упаковок, если брать в граммах, то 480 г в Литве стоят 1,79 евро, а в Германии – 1,33 евро.

ГПВС указала, что в немецком йогурте было 9% клубники, также йогурт отличался вкусом, цветом, в Литве клубники было 8,2%, йогурт содержал загустители, вещества для регулирования кислотности, красители.

Холодный персиковый чай Nestea в Литве дороже - 1,47 евро, а в Германии - 1,39 евро. Nestea в Германии содержал только сахар, в Литве фруктозу и гликозид стевии.

Maisto produktai © VMVT nuotr.

Интересно, что 7 из 13 продуктов, о которых сообщила ГПВС во вторник на сайте Barborа были дешевле.

Цена на некоторые продукты, например, Uncle Ben's Sweet & Sour отличается немного (1,78 и 1,79 евро). В немецко соусе было 2,7% овощей, в литовском – 2,6%.

Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас на пресс-конференции сказал, что разница появляется из-за использования более дешевых продуктов.

"Хотят сделать продукцию как можно дешевле. Жаль, что нет сравнения цен, тогда картина была бы более ясной. Поскольку если продукт хуже, а цена не отличается, это значит, что компании хотят больше заработать", – сказал он журналистам.

Маркаускас считает, что так компании злоупотребляют своим брендом.

"Если состав хуже и цена ниже - это вопрос доверия клиентов. Я лично как потребитель, у которого мало времени, иду в магазин, беру продукт всемирно известной компании, не сомневаясь в его качестве", – сказал министр.

Пресс-секретарь ГПВС Юргита Савицкайте прислала DELFI весь список.

К примеру, в Литве и Германии отличается кофе Lavazza Qualita Rossa, растворимый кофейный напиток Nestle Nescafe Classic 3 In 1, газированный напиток Fanta с апельсинами, майонез Hellmann's Original и др.