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Правительство Литвы со среды обязало ограничить заполненность стоянок около ТЦ до 20%, некоторые торговцы намерены закрыть часть стоянки, другие еще думают, как поступить.
Некоторые ТЦ закроют часть парковок, другие ждут уточнений
© DELFI / Orestas Gurevičius

Представитель ТЦ Ozas Ина Аугулене сказала, что для регулирования потока часть стоянок закроют, а платная стоянка будет перепрограммирована так, чтобы въехать могло не больше 20% автомобилей.

"Закроем часть этажей на многоэтажной стоянке, перекроем зоны, где нельзя парковаться, а автомобили будем рекомендовать оставлять на каждом втором месте", – сказала Аугулене.

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По ее словам, на стоянке будут дежурить охранники, они будут следить за потоками. Работники будут оставлять машины там, где не смогут парковаться клиенты.

Представитель компании Baltic Red Mega Ева Гоштаутайте-Гедуте сказала, что они пока ждут разъяснения правительства, поскольку неясно, можно ставить авто на каждом 5 месте, или просто достаточно закрыть 80% стоянки.

Владелец ТЦ Ikea и Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй компания Akropolis Group информировал, что еще думает, как осуществить постановление правительства.

Торговые сети Rimi и Norfа указали Delfi, что пока ищут, как им осуществить это постановление.

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