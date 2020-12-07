Некоторые ТЦ закроют часть парковок, другие ждут уточнений

Представитель ТЦ Ozas Ина Аугулене сказала, что для регулирования потока часть стоянок закроют, а платная стоянка будет перепрограммирована так, чтобы въехать могло не больше 20% автомобилей.

"Закроем часть этажей на многоэтажной стоянке, перекроем зоны, где нельзя парковаться, а автомобили будем рекомендовать оставлять на каждом втором месте", – сказала Аугулене.

По ее словам, на стоянке будут дежурить охранники, они будут следить за потоками. Работники будут оставлять машины там, где не смогут парковаться клиенты.

Представитель компании Baltic Red Mega Ева Гоштаутайте-Гедуте сказала, что они пока ждут разъяснения правительства, поскольку неясно, можно ставить авто на каждом 5 месте, или просто достаточно закрыть 80% стоянки.

Владелец ТЦ Ikea и Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй компания Akropolis Group информировал, что еще думает, как осуществить постановление правительства.

Торговые сети Rimi и Norfа указали Delfi, что пока ищут, как им осуществить это постановление.