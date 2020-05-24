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Конфедерация профсоюзов Литвы не примет участия в подписании в понедельник меморандума с президентом Гитанасом Науседой и представителями бизнеса об отказе снижать заработную плату.
Inga Ruginienė
Inga Ruginienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Это в воскресенье BNS подтвердила Инга Ругинене, председатель конфедерации.

"Мы действительно не участвуем, конфедерация не подпишет этот меморандум", - сказал И. Ругинене.

Почему конфедерация не будет присутствовать на подписании, она обещала прокомментировать позже.

Меморандум будет подписан литовскими профсоюзами Solidarumas и Sandrauga. Его также подпишут ассоциации Infobalt, Investors’ Forum, Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников и Ассоциация торгово-промышленной палаты Литвы, Ассоциация промышленности и ремесел.

Согласно меморандуму, работодатели обязуются не снижать заработную плату работников, если Сейм одобрит предложения президента о снижении подоходного налога с физических лиц на 5 пунктов и увеличит размер необлагаемого налогами уровня доходов на 50 евро.

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